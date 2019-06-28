بالصور.. أحدث ظهور لعلاء وجمال مبارك في عزاء والد "ميدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قدم علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، أمس الخميس، واجب العزاء في حسام وصفي، والد نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، بمسجد عمر بن عبدالعزيز في مصر الجديدة.
وحرص عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الرياضة على تقديم واجب العزاء.
وتوفي والد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة، الأربعاء الماضي.
وأقيمت صلاة الجنازة في مدينة نصر، بعد صلاة العصر، واستقبل ميدو العزاء أمس.
حسام وصفي والد ميدو عمل مدربًا لكرة القدم فى نادي مدينة نصر وهو أول من اكتشف موهبة نجله.
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