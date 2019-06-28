أخبار مصر | قيادي بـ"مستقبل وطن": قمة الـ20 تفتح مجالا واسعا لتعزيز العلاقات الدولية للاقتصاد المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بـ"مستقبل وطن": قمة الـ20 تفتح مجالا واسعا لتعزيز العلاقات الدولية للاقتصاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالله سعيد، الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن، إن قمة مجموعة الـ20 تعد أهم منتدى اقتصادي دولي، يعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي.

وتأتي مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة تقديرا للدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة وعلى الصعيد العالمى والإفريقي خاصة مع توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال العام الحالي الذي يضم 50 دولة إفريقية، ما يساهم في جعل الصوت الإفريقي حاضرا في هذه القمة،

وأضاف عضو الهيئة العليا للحزب، أن زيارة الرئيس السيسي إلى اليابان هي الثانية منذ عام 2014، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" الذي سيعقد الرئيس القمة الرابعة معه،معتبرا دعوة مصر إلى هذا المحفل الاقتصادي العالمي بمثابة تقدير واعتراف بما حققته مصر على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لكافة مؤشرات المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأشار سعيد إلى أن قمة أوساكا تفتح مجالًا واسعًا لتعزيز العلاقات الدولية للاقتصاد المصري، كذلك رفع كفائة الاقتصاد المصري وتحويلة الي اقتصاد منتج مما يساهم في تخفيض فاتورة الواردات وارتفاع حصيلة الواردات مما يدعم ويقوي العملة الوطنية ويتيح الفرصة على تقليل الاعتماد على الدولار في الفترة القادمة من خلال اصدار سندات واذون خزانة بعملات اخري كاليوان والين، مما يعزز العلاقات الاقتصادية البينية.

وزادت الاستثمارات اليابانية فى مصر لتصل إلى 162 مليون دولار للعام المالي 20172018، كما تعمل في مصر نحو 106 شركات يابانية.