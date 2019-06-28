أخبار مصر | قيادي بـ"مستقبل وطن": مشاركة السيسي في قمة الـ20 يعكس تقدير القوى العظمى لدور مصر المحوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بـ"مستقبل وطن": مشاركة السيسي في قمة الـ20 يعكس تقدير القوى العظمى لدور مصر المحوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس يوسف رشدان، القيادي بمستقبل وطن وعضو جمعية شباب الأعمال، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الـ باليابان وإلقائه كلمة أفريقيا يعكس قيمة مصر و رئيسها فى العالم .

وأضاف أن دول مجموعة العشرين تشكل ثلثي سكان العالم وتضم 85% من حجم الاقتصاد العالمي و75% من التجارة العالمية، وتستضيف اجتماعاتها فى هذه الدورة مدينة أوساكا اليابانية على مدى اليومين المقبلين

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وأكد رشدان أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح ومكانة مصر في أفريقيا وراء هذا اختيار مصر للمشاركة فى القمة حيث استطاعت مصر تحسين مناخ الاستثمار بفضل ما تمتلكه من قدرات ومقومات، فضلًا عن تحسن تصنيفها في التقارير الدولية، وكذلك اتخاذها إجراءات جادة للإصلاح الاقتصادي مثل: تحرير سعر الصرف، وتحقيق زيادة مطردة في احتياطيات النقد الأجنبي، بجانب تنفيذ العديد من الإصلاحات التنظيمية أبرزها قانون الاستثمار الجديد, وقانون الشركات.

وشدد على أن الدول العظمى تقدر الدور المحورى الذى تلعبه مصر في المنطقة وعلى الصعيد العالمى والإفريقي خاصة مع توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال العام الحالي الذي يضم 50 دولة إفريقية، ما يساهم في جعل الصوت الإفريقي حاضرا في هذه القمة، وعلى هامش قمة العشرين من المتوقع أن يعقد الرئيس السيسي العديد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وزعماء وقادة دول.

وأشاد القيادي بمستقبل وطن، بدور السيسي في إعادة العلاقات المصرية الأفريقية إلى أمجادها التاريخية مؤكدا أن مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية عام 1963, وفي يونيو 2008 استضافت مصر قمة الاتحاد الأفريقي بمدينة شرم الشيخ, وفي يوليو 2014 بدأت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عملها, كما تم انتخاب مصر 3 مرات لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي, فضلًا عن استضافة مدينة شرم الشيخ لمنتدى أفريقيا للاستثمار للعام الثالث على التوالي عام 2018, بجانب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019.