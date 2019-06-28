أخبار مصر | قيادي بـ"مستقبل وطن": زيارة الرئيس السيسي لليابان تعكس مكانة مصر على الصعيد الدولي والأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بـ"مستقبل وطن": زيارة الرئيس السيسي لليابان تعكس مكانة مصر على الصعيد الدولي والأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "كمال"، أن توجيه الدعوة للرئيس السيسي جاء استنادًا لمكانة مصر في القارة الإفريقية، ورئاستها للاتحاد الإفريقي، بجانب عرض تجربة مصر التنموية للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية فى القارة السمراء، مؤكدًا أن تلك القمة تعكس مكانة مصر علي الصعيد الدولي والافريقي.
وأشار أمين قطاع جنوب الصعيد بـ"مستقبل وطن"، إلي أن الرئيس السيسي دائمًا ما يعقد لقاءات واجتماعات مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال ورؤساء كبري الشركات العالمية، لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.