شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يقدم نصائح للاعبي المنتخب لحماية أسنانهم أثناء المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يخوض لاعبو منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المنافسات، وهو ما يجعل الفراعنة عرضة للمشاركات القوية خلال البطولة، خاصة أمام المنتخبات الأفريقية التي تتميز بالقوة في أدائها والتدخلات العنيفة.

وفي سياق خوض منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية يقدم طبيب الأسنان أحمد القفاص، عضو الجمعية الأمريكية لطب الأسنان، كبسولة طبية على هيئة نصيحة مهمة للاعبي المنتخب من أجل توخي الحذر والابتعاد عن إصابات الوجه التي قد تطول الأسنان بسبب التدخلات العنيفة والقوية بالكرة.

Advertisements

وقال أحمد القفاص، إن لاعبي منتخبنا الوطني يمكنهم ارتداء واقٍ شفاف على الأسنان مثل الذي يرتديه الملاكمون والمصارعون باستمرار من أجل حماية أسنانهم من التكسير والتدمير وهو ما يحمي اللاعبين من إصابات وكسر الأسنان الأمامية التي قد تنتج من التداخلات القوية بين اللاعبين في الملعب.

وشدد على أن واقي الأسنان الشفاف لا يؤثر نهائيًا على عملية تنفس اللاعبين ولا على مجهودهم، منوهًا أيضًا إلى أنه لا يؤثر على طريقة الكلام، فهو عديم التأثير نهائيًا.

وأضاف أن تلك الطريقة هي الأنسب لحماية أسنان اللاعبين الأمامية خلال المشاركات.

وكان منتخب مصر حقق انتصارين متتاليين في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية على الترتيب، وأصبح يمتلك 6 نقاط في رصيده.