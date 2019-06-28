مصادر : محمد نوار رئيسًا للإذاعة المصرية ٦ أشهر جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:
كشفت مصادر بماسبيرو لمصراوي، أن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرر استمرار تكليف محمد نوار في منصبه رئيسا للإذاعة المصرية لمدة ٦ شهور قادمة وذلك بعد نجاحه في قيادة المنظومة الإذاعية وإحداث تغيير كبير في جميع الشبكات.
وأوضحت المصادر، أن التجديد يبدأ اعتبارا من أول يوليو القادم، وذلك بعد مراجعة جميع الجهات المعنية التابعة لنشاط مبنى الوطنية للإعلام واستيفاء الشروط اللازمة كافة.
وأشارت المصادر إلى أن التجديد لـ"نوار" جاء بعد مراجعة الثلاثة أشهر الأولى له في منصبه، وتحقيق رئيس الإذاعة الجديد طفرة ملحوظة خاصة في خريطة رمضان الماضي رغم توليه المسئولية قبلها بأيام قليلة.
يذكر أن محمد نوار تولى رئاسة الإذاعة اعتبارًا من أول أبريل الماضي ولمدة ثلاثة شهور، خلفا لنادية مبروك التي تم نقلها لرئاسة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.
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