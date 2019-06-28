مصر | النيابة: ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة: ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حدائق القبة، بحفظ التحقيقات في حريق شقة سكنية بالقرب من قسم شرطة حدائق القبة، عقب تسلم تقرير الأدلة الجنائية وتبين أنه ماس كهربائي.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية تمكن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق، نشب بشقة سكنية بالقرب من قسم شرطة حدائق القبة دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إشارة من النجدة، مفادها، نشوب بشقة بحدائق القبة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، والسيطرة عليه وإخماده.