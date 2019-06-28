مصر | حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمخدرات بحلوان

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أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار فى المواد المخدرة فى منطقة حلوان.

البداية عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة حلوان، تفيد بقيام محمد م.م، 34 سنة، عاطل، ومحمد م.م، 24 سنة، عاطل يقوما بالإتجار في المواد المخدرة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمان وبحوزتهما 5 طرب حشيش، وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهمين أمام النيابة، اعترفا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم باستخدام المضبوطات في الإتجار بالحشيش، لتحقيق أرباح غيرمشروعة، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.