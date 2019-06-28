أخبار مصر | حزب صوت الشعب يدين التفجيرات الإرهابية التي وقعت في تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب صوت الشعب يدين التفجيرات الإرهابية التي وقعت في تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان حزب صوت الشعب التفجيرات الإرهابية التى وقعت اليوم في تونس معلنا تضامنة الكبير مع الشعب التونسي وحكومته من أجل القضاء على الإرهاب الغاشم، الذي يسعى إلى تفتيت الوطن العربي.

وقال المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب في بيان :انة حان الوقت على جميع الدول ان تطبق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الشاملة في محاربة الإرهاب والقضاء عليه والذي يغتال الأبرياء دون ذنب تنفيذا لاجندات كارهة لتقدم الشعوب ونهضتها.

أضاف البراوي: فتش عن جماعة الإخوان الإرهابية وذيولها وأتباعها ستجدهم المحرك الرئيسي وراء كل عملية إرهابية جبانة فهم أصحاب الفكر الدموي والدعوة إلى الهدم والتخريب، أشار رئيس الحزب إلى ان قلوبنا تدمي وعيوننا تنزف حزنا على أرواح الشهداء الطاهرة ويجب أن تتكاتف كل الجهود للقضاء على هذه العمليات التخريبية والعناصر التكفيرية من العملاء والخونة وأعداء الحياة.