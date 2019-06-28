أخبار مصر | انطلاق الصالون الثقافي للتدريب والنشر بوزارة الآثار في بيت السناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الصالون الثقافي للتدريب والنشر بوزارة الآثار في بيت السناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت إدارة التدريب والنشر العلمي للمنافذ الأثرية، أولى فعاليات صالوناتها الثقافية، في بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

تضمنت الفعاليات محاضرة لرئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية حمدي همام بعنوان "طرق وأساليب تهريب الآثار".

وقال همام إن الإدارة تبذل كل الجهود الممكنة لمنع تهريب آثار وكنوز مصر للخارج، وأشار أن المهربين يتبعون عدة حيل للتهريب، منها وضعها في قطع حديثة أو داخل جيوب سحرية بالصناديق والطرود، أو إخفائها داخل أمتعة شخصية أو غيرها من الحيل المختلفة.

ومن ناحيته ألقى عبد الرحمن يونس رئيس تحرير مصر الدولية الناطقة باليابانية محاضرة بعنوان "الآثار المصرية في اليابان"، وكشف فيها مدى الأهمية التي تحظى بها المجلة في اليابان، حيث توزع بالمجان، ويعمل معه فيها فريق مكون من 21 فرد مصري وياباني، وتم إختيارها في إستفتاء كأفضل مجلة أجنبية داخل اليابان لعام 2018، والهدف منها هو الترويج للحضارة المصرية.