شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب نفسي: «الحشيش يدمر العقل والعاطفة .. ويقتل الحيوانات المنوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن القلق والاكتئاب الأكثر انتشارًا بين المصريين، كاشفًا أن هناك قلقًا طبيعيًا يشعر به الإنسان في مواقف مختلفة، سواء الحصول على وظيفة جديدة أو خوض مرحلة ارتباط وغيرهما من المواقف المشابهة.

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وتابع عكاشة، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحشيش يؤثر على الخلايا العصبية ويدمر العقل والذاكرة والعاطفة والتعلم والرضا النفسي ويجعل الشخص مصابًا باللامبالاة.

وكشف أن الحشيش يقتل الحيوانات المنوية ولا يوجد علاج، موضحًا أن تعريف مرض الإدمان هو مرض عمري دماغي قابل للانتكاس في مراكز التحفيز والمكافأة والذاكرة والتعلم والحواس في المخ.

وأشار إلى أن المرضى النفسيين يصابون في البداية بمرض الإحساس بالاضطهاد، موضحا أن من يصاب بالاكتئاب يحدث له تغيير تماما في شخصيته، الأمر الأول قدرته على التعاطف من خلال الشعور بآلام المحيطين، والثاني هو الصمود والواقعية مع ارتفاع قدرته على الإبداع في مختلف المجالات.