شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مستشاري النيابة الإدارية يقيم الدورة التدريبية الأولى في «إعداد خبراء الملكية الفكرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اليوم بنادي مستشارى النيابة الإدارية الدورة التدريبية المتقدمة في علوم الملكية الفكرية والتى تقام لأول مرة بالهيئات القضائية في ضوء بروتوكول التعاون المبرم في فبراير الماضى بين نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة النادى وبين المعهد القومى للملكية الفكرية التابع لجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

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وأوضح المستشار معتز الهلالي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العلمية والثقافية بالنادي، أن الدورة هي الأولى من نوعها التي تقام بالهيئات القضائية لإعداد خبراء معتمدين بالملكية الفكرية، وذلك من خلال برنامج تدريبى متقدم بنظام الساعات التدريبية المعتمدة لمدة ٥٠ ساعة تدريبية على مدار شهر وقد رحب سيادته من خلال الكلمة الافتتاحية بالسادة المشاركين من مستشارى النيابة الإدارية، وأضاف أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين المعرفة القانونية والمهارات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية بكل أنواعها وسبل حمايتها محليا ودوليا ودراسة النظم العلمية التي يمكن ترجمتها إلى قيم اقتصادية بأحدث طرق وأساليب التدريب ومناقشة حالات قضايا علمية.

كما ألقى الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، كلمة افتتاحية للدورة رحب فيها بالمشاركين وأوضح أهمية نشر الوعى الثقافي بمجال حقوق الملكية الفكرية، وأضاف أن البرنامج يحوي توضيحًا للملكية الفكرية ونطاقها وأدواتها ومجالات تطبيقها وحمايتها واستراتيجياتها ومناهجها وانتهاكاتها والرؤية القانونية في النظم المقارنة.

وفي نهاية الدورة يلتزم كل باحث بتقديم مادة بحثية تتم مناقشته فيها بمعرفة مشرفي الدورة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد القومى للملكية الفكرية.