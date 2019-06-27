شكرا لقرائتكم خبر عن «عكاشة»: العلاج الديني للأمراض النفسية «خادع».. وعلميًا لا يوجد مسّ وسحر وأرواح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إنه ساهم في انتشار مصطلح الطبيب النفساني بين الأطباء، وإنه قبل 200 عام كانت جميع الأمراض النفسية تؤول على أنها جنون ويودع ذلك الشخص مستشفى الأمراض العقلية ولا يخرج منها لعدم وجود علاج.

وأضاف «عكاشة»، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا علاقة بين الأمراض والحسد، كاشفا أن العلاج الديني للأمراض النفسية خادع.

وكشف أنه علميًا لا يوجد سحر ومس وأرواح متلبسة، والعلم ينفي ذلك في العالم، والعلاج الديني خادع.