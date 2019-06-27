شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة: التزاحم على المقاهي يؤكد أن المصريين ليسوا شعبًا مكتئبًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن مشهد افتتاح كأس الأمم الإفريقية والتزاحم على المقاهي يؤكد أن المصريين ليسوا شعبًا كئيبًا.
وأضاف «عكاشة»، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الثورة التكنولوجية أثرت على العلاقات الأسرية، والعلاقات الحميمة التي تعطي الأخلاقيات للأشخاص اختفت من العالم كله.
وتابع أن كل شيء سيكون إلكترونيًا في المستقبل، موضحا أن الأمانة العامة للصحة النفسية قامت بحصر للأمراض النفسية في جميع المحافظات تبلغ نسبتها 23%، موضحًا أن الإحصاءات في العالم تكشف أن كل شخص من 4 أشخاص مصاب بمرض نفسي، أي بنسبة 30% من سكان العالم يعانون من أمراض نفسية.
وكشف أستاذ الطب النفسي أن علاج الأمراض النفسية يرفع الدخل القومي بنسبة 2%، موضحًا أن المصريين يعانون من انخفاض الروح المعنوية، لاسيما أن توقعاتهم أقل من القدرات التي نمتلكها لأنهم يريدون الإشباع الفوري لا يمتلكون الصبر.
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