شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير»: خطة شاملة لتطوير الأنشطة اللوجستية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية والتى ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى بالدولة، وأن شبكات النقل هى العصب الرئيسى الذى تقوم على أساسه برامج التنمـية الاقتصادية والاجتماعـية، مضيفا أن التجارب العالمية أثبتت أن صناعة اللوجستيات هى إحدى أهم عناصر التطور الاقتصادى فى الوقت الحالى، وهى الممر الاستراتيجى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبما تحويه من المقومات المادية والبشرية والتنظيمية والتكنولوجية يمكن من خلالها تحقيق عملية نقل آمن وسليم للبضائع والركاب فى أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة وفى التوقيتات المحددة وأن نجاح صناعة اللوجستيات يتوقف على توافر بنية تحتية متكاملة وموارد بشرية مدربة فى مجالات النقل المختلفة وكذلك مناخ تشريعى واستثمارى يساعد على جذب رؤوس الأموال، مؤكدا أنه انطلاقاً من ذلك تولى مصر أهمية خاصة لتطوير نشاط اللوجستيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة والتى يتم على أساسها وضع خطة شاملة لتنمية وتطوير الأنشطة اللوجستية فى مصر لخدمة التجارة العالمية.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته منتدى الأعمال العربى الألمانى فى دورته الـ22، الذى يٌقام فى برلين، أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لافتا إلى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتى ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة مما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية فى مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقاً لتوجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك اتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل.

Advertisements

وأوضح وزير النقل أن منظومة النقل فى مصر تشهد تطورا كبيرا فى كافة القطاعات، ومنها الموانئ الجافة حيث تم إعداد خطة متكاملة لإنشاء 7 موانئ جـافة ومناطق لوجستية.

وفى قطاع السكك الحديدية أكد الوزير أن الوزارة تنفذ خطة لتطوير أسطول الوحدات المتحركة ونظم الإشارات على الشبكة وتجديدات وصيانة السكة والتطوير الشامل للمزلقانات وتطوير وتحسين المحطات وتطوير الورش الإنتاجية وإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع بالإضافة لرفع المستوى الفنى للعاملين بالهيئة، كذلك العمل على الربط بالسكة الحديد مع الدول الإفريقية مثل ربط السكة الحديد بين مصر والسودان.

مشيرا إلى أن قطاع الطرق والكبارى شهد طفرة كبيرة، ونجح حتى يونيو 2019 فى تنفيذ 4500 كيلومتر من المشروع القومى للطـرق بتكلفة 75 مليار جنيه وتنفيذ 12 محورا على النيل بتكلفة 13 مليار جنيه وتطوير 5000 كيلو متر من شـبكـة الطرق الحـالية بتكلفة 15 مليار جنيه وإنشاء 250 كوبرى علوى بتكلفة 30 مليار جنيه.