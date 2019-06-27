شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الإسكندرية»: تحرير 29 محضرا للمحال غير الملتزمة بقائمة الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد، مدير عام السياحة في الإسكندرية، إن الإدارة حررت ٢٩ محضرا لمحال وكافيهات سياحية في المدينة تبين عدم التزامها بقائمة الأسعار الجديدة بناء على شكاوى وردت من المواطنين.

وأوضح «سعد» – في تصريحات صحفية الخميس – أنه فور ورود الشكاوى كلف كل من احمد صلاح واحمد بدر ومحمد ممدوح مفتشى الادارة بالقيام بحمله مروريه مفاجئة على احد المطاعم في حى وسط للتفتيش على الاسعار وتبين بالفعل وجود مخالفه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر مخالفة للمنشأة.

وأشار إلى أنه استمرارا لأعمال الرقابة على المحال العامة (مطاعم وكافتيريات) خلال بطولة كأس الامم الافريقيه 2019 كلف «سعد» جميع مفتشى الاداره بالقيام بحملات رقابيه مكثفه على المحال في جميع احياء محافظة الاسكندريه وذلك اثناء اذاعة مباريات المنتخب الوطنى لضمان التزام المنشأت بالاسعار وعدم التلاعب بها مشدداً على اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المحال التي يثبت مخالفتها على الفور.