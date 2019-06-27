شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يلتقي وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «IFAD» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، بمكتبه، اليوم الخميس، وفد البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «IFAD»، في ختام زيارته للمحافظة التي استمرت 4 أيام، لتفقد عدد من مشروعات التنمية الريفية بالمحافظة.

ورحب محافظ سوهاج بأعضاء الوفد، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم اللازم من أجهزة المحافظة، والتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، لتحقيق أهداف المشروع الجديد «التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر START»، والمزمع إنشاؤه بالقرى الأكثر احتياجًا بالصعيد.

من جانبها، أشارت الدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إلى أن الوفد قام بتفقد النظم والصوب الزراعية بقرية «أولاد يحيى» بمركز دار السلام، والمواقع الإرشادية لمحصول المانجو، مشيرة إلى أنه قام بزيارة الجمعية التعاونية بالعساكرة بقرية «برديس» بمركز البلينا، وتفقد بعض المشروعات الزراعية بقرى «جهينة، وطهطا، والمنشأة، وسوهاج» .