شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف الفيل: يجوز استخدام العامية في خطبة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، إن الأصل في إلقاء خطبة الجمعة ان تكون باللغة العربية الفصحى، لافتا إلى أن الإسلام دين تيسير وتبسيط على الناس.
وتابع الفيل، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «الزمن اللى نعيش فيه تلاقى ناس كتير لا تعرف الفصحى، وبالتالى لابد من التخفيف واستخدام العامية حتى يفهموا أمور دينهم».
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