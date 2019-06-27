شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إصدار بطاقة الطالب للصف الأول الثانوي السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، أنه سيتم إصدار بطاقة الطالب الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، السبت الموافق 29 يونيو 2019. وقالت الوزارة إنه سيتم الإعلان عن الرابط الخاص بالإعلان عن بطاقات الطلاب، السبت الموافق 29 يونيو 2019. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن البطاقة التعريفية تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم»: إصدار بطاقة الطالب للصف الأول الثانوي السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.