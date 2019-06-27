ننشر نموذج إجابة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

تداول عدد من المعلمين، نموذج إجابة امتحان التاريخ للثانوية العامة، الذي أداه طلاب الشعبة الأدبية، أمس الأربعاء، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠١٩، وذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٨/ 2019، اعتبارًا من السبت الموافق ٨ يونيو ٢٠١٩، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل، وبدأه الطلاب بامتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

ووصل عدد طلاب الصف الثالث الثانوي، الذين أدوا الامتحان في مادة الجغرافيا ٢٥١ ألف و٢٤٦ طالبا وطالبة.