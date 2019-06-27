أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية: العلاقات المصرية اليونانية تاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية: العلاقات المصرية اليونانية تاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، السيد مننفس مطران الروم الأرثوزكس، والوكيل البطريقي للطائفة اليونانية والاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث فرص الاستثمار في ظل العلاقات المصرية اليونانية.

وأشاد نائب المحافظ، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري واليوناني، التي تتسم بالود والمحبة علي مر التاريخ.

ومن جهته أعرب السيد أنطوان دبامندس رئيس الغرفة التجارية اليونانية بالقاهرة، عن تطلعه للاستثمار في مصر تحت مظلة مناخ مناسب يقودها قيادة حكيمة.