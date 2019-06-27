أخبار مصر | ننشر خريطة نقل المومياوات إلي متحف الحضارة بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر خريطة نقل المومياوات إلي متحف الحضارة بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن خط سير نقل 22 موميا من المتحف المصري إلي متحف الحضارة بمصر القديمة.

وأوضح "فؤاد"، في بيان له، أن خط سير المومياوات يبدأ من أمام القصر العيني الجديد حتى منطقة الفسطاط ثم إلي متحف الحضارة طبقًا للحدود الإدارية للمنطقة الجنوبية.

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ويأتي ذلك بناءً علي توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بأهمية الحدث العالمي، ودراسة خط السير الأمثل لنقل المومياوات.

وعقد أحمد فؤاد عدة لقاءات مع الجهات المعنية للتنسيق لهذا الحدث الضخم وإظهاره بالشكل الحضاري اللائق، مشيرًا إلي عقد لقاء الأسبوع القادم مع اللجنة المشكلة لهذا التنظيم لعرض أخر المستجدات.

حضر اللقاء هيئة النظافة وتجميل القاهرة - رئيس جهاز هندسة المــرور- مــدير مديرية الطرق - رئيس حي السيدة زينب - الجهات الشرطية "الأمــن العــام - المرور - المرافق" المكتب الفني بالمنطقة عميد هشام هاشم مــدير مكتب المنطقــة الجنوبية.