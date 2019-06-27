شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار الكابلات الكهربائية المكشوفة يهدد حياة المواطنين بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصبحت الكابلات الكهربائية المكشوفة مصيدة للموت تهدد حياة المواطنين في مختلف أحياء وشوارع مدينة الغردقة، لا فرق بين المناطق العشوائية والشعبية والسياحية، وتحولت هذه الكابلات العارية لمصائد للموت ولم يجد مواطنو المدينة طريقة لإخفاء الكابلات والتحذير من خطرها إلا إحاطتها بالأحجار أو الأخشاب.
وترك مسؤولو قطاع كهرباء البحر الاحمر هذه الكابلات المكشوفة أمام المنازل والمنشآت والمدارس دون تغطية لا فرق بين الكابلات ذات الجهد العالي أو المتوسط بمختلف أحجامها دون دفنها أو تغطيتها.
وشكا عدد من أهالي مناطق الكوثر وشارع باتا والأحياء والقيادات وحفر الباطن ومبارك ١١ لـ«المصري اليوم» عن وجود كابلات مكشوفة أمام منازلهم في منتصف الشارع الرئيسي دون أي تغطية أو رفعه من الطريق وإبعاد خطره عن المواطنين حتى ياخذوا الحذر والحيطة خلال مرورهم بهذه الشوارع.
وأكد الأهالي أن شركة الكهرباء بالغردقة تترك الكابلات مكشوفة بعد إصلاح الأعطال دون الحفر لها أو تغطيتها وأصبحت منتشرة بشكل خطير وكأنها مصائد موت للمواطنين المقيمين والزائرين للغردقة بسبب هذه الكارثة الخطيرة.
من جانبهم، أكد مسؤولو قطاع كهرباء البحر الأحمر أنه تم حصر أماكن هذه الكابلات الكهربائية العارية المنتشرة بالمدينة والبدء في عملية إخفائها وإصلاحها، وذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين من هذه الكابلات المكشوفة.
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