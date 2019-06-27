شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف للمحامين: فستاني يدعو للرذيلة وخدش الحياء.. لكن التحرش لا؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعادت الفنانة رانيا يوسف نشر صورة للفستان الفاضح الذي شاركت به في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، والذي واجهت بسببه العديد من البلاغات.
ووجهت رانيا يوسف، في تعليقها على الصورة، تساؤلًا للمحامين قالت فيه على «فيس بوك»: «سؤال للسادة المحامين: فستاني خدش الحياء العام ويدعو للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام وبلاغ على صفحات للنائب العام، لكن التحرش لا؟ ليه الكيل بمكيالين؟».
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