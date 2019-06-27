شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في اجتماعات المنظمة البحرية العالمية الفوناسبا للتوكيلات البحرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شاركت مصر، ممثلة في غرفة ملاحة الإسكندرية، باجتماع مجلس إدارة المنظمة البحرية العالمية الفوناسبا (FONASBA) بصفتها نائب رئيس الاتحاد الدولي للتوكيلات الملاحية عن أفريقيا بجنوى –إيطاليا.
وقال محمد مصيلحي، رئيس الغرفة، نائب رئيس الاتحاد، إن هذا المؤتمر يأتي دعما لعرض ومناقشة فرص النقل البحري مستقبلا، فضلا عن عضوية غرفة ملاحة الإسكندرية بمنظمة الفوناسبا (FONASBA) منذ عام 2016، هذا بجانب عرض ومناقشة انضمام عدد من الدول الأخرى لعضوية المنظمة واعتماد دول جديدة من أعضاء المنظمة لترخيص معايير الجودة من منظمة الفوناسبا العالمية.
وأضاف: تم عرض ومناقشة الترتيبات الخاصة للاجتماع السنوي للمنظمة البحرية الدولية الفوناسبا (FONASBA) الذي سيعقد خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019 بميامي بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن المنظمة البحرية العالمية الفوناسبا هي الاتحاد العالمي للتوكيلات الملاحية المستقلة على مستوى مصر وقد عزمت الغرفة على عضويتها لتتم إفادة أعضائها ومراسلتهم بما يرد للغرفة من نشرات ذات الصلة بالنقل البحري والخدمات التي تقدمها منظمة الفوناسبا من أجل دعم سبل النقل البحري ودعم التجارة العربية وفرص تنميتها من خلال التعاون بين الطرفين تحقيقا لمصالح أعضاء الغرفة، في دعم وتطوير العلاقات الخاريجية، حيث إن وجود مصر في هذه المنظمة الدولية سيساهم بالنهوض بصناعة النقل البحري.
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