شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثماني شهيدي العريش بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، شهيدى الواجب الوطنى، من أبناء المحافظة بمركز كوم أمبو، وهما الشهيد مصطفى عدلى محمد توفيق من قرية إقليت والشهيد مصطفى رمضان محمد على من قرية السلسلة بحرى اللذين اغتالتهما يد الإرهاب الأسود أثناء تعاملهما البطولى أمام الإرهابيين، الثلاثاء الماضي، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
كما قدم اللواء أحمد إبراهيم خالص تعازيه لأسر الشهداء داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم مغفرته.
فيما أناب محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو أحمد عبدالوهاب ونائبه سيد سعدى لحضور صلاة الجنازة ومراسم دفن جثماني الشهيدين اليوم بقريتى إقليت والسلسلة بحرى، وسط حضور القيادات الأمنية والتنفيذية والآلاف من أهالى القريتين مرددين هتافات التنديد بالإرهاب الجبان.
الجدير بالذكر أن الشهيد المجند مصطفى عدلى من قوات شرطة شمال سيناء من أبناء قرية إقليت، وهو ترتيبه الثانى وسط أشقائه الأربعة ووالده متوفى، في حين أن الشهيد المجند مصطفى رمضان أيضاً من قوات شمال سيناء وهو من قرية السلسلة بحرى وترتيبه الثانى وسط 5 من الأشقاء ووالده عامل بمديرية الرى.
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