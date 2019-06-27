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محافظ المنيا يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والفني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2019 / 2020، حيث تم تحديد مجموع 213 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، و170 درجة للثانوي الخاص.

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قال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن عدد الطلاب المستهدفين للالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام يبلغ 28067 طالبًا بحد أدنى 213 درجة، مشيرا إلى أنه سيتم قبول باقي الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني للالتحاق بالتعليم الفني (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي- مزدوج)، ويكون تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 بالتعليم الثانوي العام والفني على مرحلتين:

- المرحلة الأولي من 1/7/2019 وتنتهي 31/7/2019
- المرحلة الثانية من 6/8/ 2019 وتنتهي 22/8/2019

كما اعتمد المحافظ الحد الأدنى للقبول بكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي– زراعي– تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج.

تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والفني بالمنيا
تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والفني بالمنيا
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