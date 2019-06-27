شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالتعليم: التظلم من أولى ثانوي لا يعفي من دخول امتحانات «المحاولة الثانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد صبري عبدالشافي مدير عام إدارة بنها التعليمية، الخميس، اجتماعا تنسيقيا حضره مديري المدارس الثانوية على مستوى الإدارة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات «المحاولة» الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي العام والتي ستجرى خلال الفترة من 14 يوليو المقبل وحتى 27 من نفس الشهر.

وأكد عبدالشافي، أن الامتحان سيجرى ورقيا فقط وليس إلكترونيا على أجهزة «التابلت» فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني فقط للعام الدراسي 2018 /2019.

وشدد خلال اجتماعه على سرعة إرسال الإحصاء الخاص بعدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني تمهيدا لإرسالها للمطبعة السرية لبدء عمليات طباعة الأسئلة وكذا سرعة إعداد كشوف المناداة وأرقام الجلوس للطلاب الممتحنين.

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ووجه عبدالشافي، مديري المدارس، بضرورة سرعة إعلان الطلاب المقرر أن يؤدوا الامتحان بموعدها وتعليق جدول الامتحان في مكان ظاهر وإعلان الطلاب به ونشره على المواقع والصحفات الإلكترونية للمدارس على شبكة الإنترنت.

وأعطى تعليمات مشددة لمديري المدارس بجمع تظلمات أولياء أمور الطلاب المتظلمين من نتيجة امتحانات الفرصة الأولى موضحا بها اسم الطالب وكوده الخاص والمادة المتظلم منها وموقفه من تحرير محضر إثبات حالة وإرسال هذه التظلمات مجمعه للإدارة تمهيدا لرفعها للوزارة.

وأكد أن امتحانات المحاولة «الفرصة» الثانية ليست متاحة لتحسين المجموع، مشيرا إلى أن كل من نجح في امتحان الفرصة الأولى لا يحق له المشاركة في امتحانات الفرصة الثانية لا أنه لا مجال لتحسين الدرجات والمجاميع في هذا النظام وفق القرارات الوزارية المنظمة للامتحانات.

وقال إن تقديم الطالب المقرر امتحانه في المحاولة الثانية لتظلم من نتيجته بالمحاولة الأولى لا يعد مبررا لعدم دخول امتحانات «الدور الثاني» والمقررة خلال الفترة المشار إليها.