شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل علاج مجانية من جامعة المنيا لقرى المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا تنظيم قوافله لقرى محافظة المنيا الأشد احتياجًا وتقديم خدماته التنموية البيئية المتكاملة لأهالى تلك القرى، فقد وجهت الجامعة قافلة جديدة لقرية البرشا بمركز ملوي بمحافظة المنيا.

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يأتي ذلك في نشاط دأبت جامعة المنيا، برعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لإبراز دورها الحيوي في خدمة مجتمعها الخارجي.

وصرح الدكتور «محمد جلال» بأن القافلة ضمت عددًا من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البشري والتمريض، وقع خلالها الأطباء البشريون الكشف الطبي لعدد 290 حالة من أهالي القرية شملت 200 حالة باطنة، و50 حالة نساء، و95 حالة أطفال، و20 حالة جراحة، و25 حالة عظام، وتم صرف الأدوية لهم بالمجان.

بالإضافة إلى قيام أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض بعقد ثلاث ندوات لسيدات وفتيات القرية عن الإسعافات الأولية، وصحة المرأة وتنظيم الأسرة، إضافة إلى الفحص الذاتي لسرطان الثدي والتي اكتشف على إثرها ثلاث حالات سرطان ثدي وتم تحويلها إلى مستشفى المنيا الجامعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.