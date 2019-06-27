وفد من "محلية النواب" يتفقد مشروعات بشاير الخير بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم وأحمد علي:

تفقد وفد برلماني من أعضاء لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروعات بشاير الخير، في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة لمحافظة الإسكندرية لمدة ثلاثة أيام والتي بدأت صباح اليوم الخميس، برفقة قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية في المنطقة الشمالية العسكرية.

كما تفقد الوفد مشروع التطوير الحضاري بمنطقة مأوى الصيادين بالقباري (بشاير الخير 3 و 5)، وتفقد تنفيذ إنشاء الكنيسة ومساجد والوحدات السكنية، كما تفقد الوفد البرلماني مشروع بشاير الخير (1، 2)، سواء ما تم تسكينه أو مشروع استكمالها.

وأكد اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جادة وعازمة على إنهاء العشوائيات ليس في الإسكندرية فقط ولكن في كل المحافظات، مشيرًا إلي أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من المشروعات التنموية في الإسكندرية.

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وقال "العزازي، إن مشروعات "بشاير الخير" تهدف للقضاء على العشوائيات ودعم سكان هذه المناطق لتوفير حياة كريمة لهم ومسكن ملائم ولائق، وهذه المشروعات ستحقق طفرة تنموية، كما ستشجع علي الاستثمار، وشرح للوفد البرلماني تفاصيل هذه المشروعات وأهدافها.

ويعد مشروع بشاير الخير، أكبر مشروع قومي تم إنشاؤه بالإسكندرية مؤخرا في مجال تطوير العشوائيات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكليف الشعبة الهندسة بالمنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، الذي سيغير مشهد المناطق العشوائية بالإسكندرية ويحولها لمناطق حضارية تنموية، ليست سكنية فقط، بل يتضمن المشروع إنشاء مولات تجارية ومستشفيات ومساجد وكنائس ومراكز حرفية وتنموية للنهوض، ليصبح المشروع الامتداد العمرانى الجديد للإسكندرية غربا.

ورصد الوفد البرلماني ما تحقق من إنجاز في بشاير الخير (1،2) والحياة الكريمة التي تم توفيرها للمواطنين في مدينة سكنية متكاملة بها كل المقومات للحياة من وحدات سكنية ومدارس ومساجد وكنيسة وملاعب ومحلات وغيرها.