مايا مرسي تستعرض جهود تمكين المرأة في مجال "الرقمنة" بالمفوضية الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بماريا جابرييل، مفوضة الاتحاد الأوروبي للاقتصاد والمجتمع الرقمي، خلال زيارتها إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل.

وعرضت "مرسي"، جهود مصر في مجال تنمية وتمكين المرأة انطلاقا من الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، والذي انعكس في مختلف المجالات التشريعية والسياسية والاقتصادية.

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسي، جهود الدولة في تحقيق الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، لتحقيق نقلة نوعية حقيقية تنعكس على المجتمع من خلال تمكين وتنمية المرأة، وما يمثله ذلك من مشروعات في مجال الرقمنة من بينها الشمول المالي للمرأة من خلال استخدام التكنولوجيا وإنشاء مركز للتطوير وريادة الأعمال المجتمعية واستخدام المحافظ الإلكترونية.

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كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التكنولوجيا والرقمنة من أهم الأولويات الوطنية في هذه المرحلة، لافته إلى وجود محور خاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مشيرة إلى الدور الريادي التي تقوم به مصر في هذا المجال من خلال الشراكة مع الاتحاد الأفريقي.

وأبدت ماريا جابريل إعجابها الشديد بالخطوات التي تتخدها مصر في مجال تمكين المرأة والرقمنة، وأكدت على أنها متابعة للتطورات التي تحدث في مصر في هذا المجال.

ورحبت "جابريل"، بالتعاون مع مصر على جميع المستويات لتبادل الخبرات، حيث أن الاتحاد الأوروبي يضم العديد من البرامج والمبادرات التي من الممكن تقديمها لمصر مثل برامج الذكاء الاصطناعي وغيرها من المبادرات، كما دعت الدكتورة مايا مرسي للمشاركة في هذه المبادرات وضرورة دمج المرأة والفتاة في التطور التكنولوجي والرقمنة.