"البحوث الفلكية" تعلن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور محمد غريب، رئيس قسم الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يوم السبت 10 أغسطس القادم هو "وقفة عرفات" وفقًا للحسابات الفلكية، وأن يوم 11 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن دار الإفتاء المصرية تنتظر إعلان المملكة العربية السعودية بشأن ذلك.

وقال "غريب"، في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها الإعلان عن بدء الأشهر الهجرية الاثنى عشر شهرًا، وذلك بعد معاينة لجان الرؤية وإبلاغها، بمشاركة لجان من المعهد القومي للبحوث الفلكية، ودار الإفتاء، والأوقاف، والمساحة، والمحافظة الجاري استطلاع الرؤية فيها.

وأوضح أن عدد اللجان التي تستطلع رؤية الأشهر الهجرية تبلغ 7 موزعين على مناطق: توشكى بأسوان، وقنا، وسوهاج، والفيوم، وحلون والقطامية، والإسماعلية، بالإضافة إلى لجنة أخرى في مدينة الغردقة ومسئولة عنها محافظة البحر الأحمر، حيث تصعد هذه اللجان في أطراف المحافظات المختارة بحيث يكون الأفق الغربي فيها مفتوح لاستطلاع الرؤية فيها.

يذكر أن مسألة تحديد الأشهر العربية تتسبب في حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا المرتبطة بشهر رمضان والأعياد، وهو ما تؤكد دار الإفتاء المصرية دائمًا على أنها المسئولة عن تحديده من خلال لجانها المتخصصة.