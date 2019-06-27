"تكشف نقاط قوته وضعفه".. التعليم تُعلن موعد إصدار "بطاقة الطالب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، إصدار بطاقة الطالب الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه سيتم الإعلان عن الرابط الخاص ببطاقات الطلاب يوم السبت القادم الموافق 29 يونيو 2019.

وأوضحت الوزارة، أن البطاقة التعريفية تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو الماضي.