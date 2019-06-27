"السياحة العلاجية" تشارك في ورشة عمل بأكاديمية البحث العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ يوسف عفيفي:

شاركت المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية في ورشة عمل بعنوان (السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي في مصر – توافرها – المردود الصحي والاقتصادي – أليات التطوير والتسويق) والتي تنظمها أكاديمية البحث العلمي اليوم بمقر الأكاديمية، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

واستعرض الدكتور عبد العاطي المناعي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، دور المؤسسة في مشروع السياحة الصحية المصرية وتشمل السياحة العلاجية ـ السياحة الاستشفائية ـ السياحة الصحية الميسرة، لافتا إلى ما قامت به المؤسسة من خطوات لدعم السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي كخريطة الاستشفاء البيئي المصرية وكتاب السياحة الصحية بطريقة برايل، والموقع الإلكتروني لترويج السياحة الصحية المصرية.

وناقشت الورشة، مجموعة من الجوانب الطبية والبيئية للسياحة العلاجية والتي قدمها مجموعة من الأساتذة الأطباء والخبراء في مجالات السياحة والطب عبدالفتاح العاصي من وزارة السياحة والمهندس محمد رشاد – هيئة تنمية السياحة، المهندسة سماح صالح بوزارة البيئة، والدكتورة سها عبدالوهاب عميدة كلية السياحة جامعة حلوان ومحمد عز عن المدينة الجديدة كابيتال ميد.

وجرى عرض نموذج للمستشفيات الرائدة في السياحة العلاجية وهى مستشفى العربي، حيث تناولت الدكتورة سالي عادل، كلية طب بجامعة عين شمس، الجوانب الطبية للمشروع قدمت الدراسة من خلال الدكتورة وجيده أنور الباحث الرئيسي للدراسة.