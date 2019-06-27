أخبار مصر | خبر سار من الأرصاد الجوية للمواطنين عن طقس الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار من الأرصاد الجوية للمواطنين عن طقس الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية تنشط على جنوب البلاد تكون مثيره للرمال و الأتربة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2. متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 32 درجة.