مصر | النيابة تأمر بعرض "طبنجة وجهاز لاسلكي" على المعمل الجنائي في واقعة "العجوزة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بعرض "طبنجة وجهاز لاسلكي" على المعمل الجنائي في واقعة "العجوزة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، عرض "طبنجة صوت، و5 طلقات، وجهاز لاسلكي، وطبنجة بلاستيكية، وكلابش"، على المعمل الجنائي لفحصهم، وكتابة تقرير واف عنهم، كان تم ضبطهم بحوزة الـ4 عاطلين، الذين انتحلوا صفة ضباط شرطة للنصب على راغبي تغيير العملات المحلية بمنطقة العجوزة.

وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، في وقت سابق حبس 4 عاطلين، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة والنصب على راغبي تغيير العملات المحلية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة تلقى ضباط قسم شرطة العجوزة بلاغ من "ح. ر" من مالك شركة للأكياس الورقية، يتهم فيه 4 أفراد بتكوين تشكيل عصابي انتحالهم صفة رجال الشرطة والنصب علي مندوب تحصيل يعمل لديه في الشركة والاستيلاء منه علي مبلغ 345 ألف جنيه، بزعم تغيرهم له من عملات محلية لأجنبية.

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وأضافت التحقيقات أنهم استدرجوا المندوب عن طريق صفحة على الفيس بوك واتفق معه على تغيير مبلغ مالى "عملة محلية" إلى عملات أجنبية، وتقابل معه وأثناء ذلك فوجئ بسيارة ملاكى وأخرى ميكروباص ترجل منها أشخاص مجهولين وادعوا أنهم من رجال الشرطة واصطحبوه داخل السيارة الميكروباص واستولوا منه على مبلغ مالى قدره (345 ألف جنيه) خاص بالشركة محل عمله، و3 هواتف محمولة وتركوه أعلى الطريق الدائري وفروا هاربين.

وفور عمل التحريات تمكن ضباط القسم من ضبط 4 منهم، وبحوزتهم طبنجة صوت بها 5 طلقات صوت، جهاز لاسلكى خاص، طبنجة بلاستيكية، قيد حديدى، سيارة ملاكى، هاتف محمول.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من مندوب تحصيل بشركة أكياس ورقية، أفاد فيه بتعرض للنصب وسرقة 345 ألف جنيه على يد 5 أشخاص.

وبإجراء التحريات، تبين أن مندوب التحصيل تعرف على شخص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، واتفق معه على تغيير مبلغ مالى "عملة محلية" إلى عملات أجنبية، وتقابل معه بالعجوزة، وأثناء ذلك فوجئ بسيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، ترجل منها أشخاص مجهولين ادعوا أنهم من رجال الشرطة، واصطحبوه داخل السيارة الميكروباص، واستولوا منه على مبلغ 345 ألف جنيه، خاص بالشركة محل عمله، و3 هواتف محمولة، وتركوه أعلى الطريق الدائري وفروا هاربين.