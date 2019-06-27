شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يشهد المرحلة الثانية من نموذج محاكاة معهد إعداد القادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الخميس، يرافقه الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فعاليات المرحلة الثانية لنموذج محاكاة معهد إعداد القادة للطلاب في نسخته الأولى بجامعة بنها، والتي تستمر فعالياته حتى 28 يونيو الجاري.

تقام الفعاليات بملاعب المدينة الجامعية ببنها والدورات التدريبية بكلية الحقوق، ويحاضر فيها أساتذة وخبراء متخصصون بهدف تخريج شباب لديه القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب باعتبارهم سفراء لهم، ويتضمن المعسكر مسابقات ترفيهية وأنشطة رياضية وفنية ومسابقات ودورى معلومات وورش عمل وريادة الأعمال وغيرها من الأنشطة الطلابية.

وقال «السعيد»، إن المعسكر يضم برنامجا متميزا وعقد دورات تدريبية للطلاب يحاضر فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين لإجراء حوارات مع الطلاب، بهدف بناء جيل جديد من الشباب قادر على المساهمة في بناء المجتمع، مؤكدا أن الشباب لديه الحماس والطموح والنظرة للمستقبل، لذلك تسعى الجامعة إلى إكسابهم مجموعة من المهارات والعلوم والمعارف تساعدهم على التحرك إلى مجتمع أفضل يخدم به نفسه ومجتمعه وأسرته ووطنه، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من استثمار القيادات الطلابية وطاقات الشباب وتأهيلها لتصبح قيادات المستقبل.

وأضاف أن نموذج معهد إعداد القادة بجامعة بنها يأتي في إطار التواصل مع الطلاب وفتح حوارات معهم، وتنمية قدراتهم على التفكير النقدي والإبداعي، والعمل على ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية، ونشر ثقافة الحوار بين الجميع.

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من جانبه، أكد الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة، أن معسكر إعداد القادة يستهدف عقد عدد من الندوات وورش العمل المتخصصة، مؤكدا أن هذه الدورات من المحاكاة تستهدف إعداد قيادات مستقبلية، وأوضح أن نموذج إعداد القادة يستهدف أيضا التواصل الفعال مع طلاب الجامعة والاستماع إلى آرائهم والإجابة عن تساؤلاتهم لتوعيتهم بالسمات والمواصفات اللازمة للقيادة الناجحة وترسيخ المفاهيم الصحيحة لدى شباب الجامعة.

وقال إن معسكر إعداد القادة يطبق لأول مرة في جامعة بنها بهدف تدريب الطلاب على المشاركة في معسكر إعداد القادة بحلوان.

من جهته، قال الدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إن دورات معسكر إعداد القادة لطلاب جامعة بنها تستهدف 280 طالبا ومشرفا وعضو هيئة تدريس، ويحاضر فيها أساتذة وخبراء للتحدث في عدد من الموضوعات، منها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ودور الشباب في بناء الدولة، والقوى الناعمة ودورها في تعميق الانتماء، ووسائل التواصل الاجتماعي وتنمية الوعي لمكافحة الشائعات، وتنمية الولاء والانتماء للوطن، وحث الشباب على المشاركة في بناء المستقبل.

وقال الدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب، إن معسكرات إعداد القادة تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، تقام بالمدينة الجامعية ببنها حتى 28 يونيو الجاري، تمهيدا لتأهيل الطلاب المشاركين في معسكر إعداد القادة بحلوان.

من جانبهم، أشاد طلاب الجامعة المشاركون في نموذج محاكاة معهد إعداد القادة بجامعة بنها بالتنظيم، مشيرين إلى أن النموذج يعطي لهم فرصة كبيرة للمشاركة والحوار وتبادل الآراء مع المحاضرين ومع زملائهم من كليات الجامعة المختلفة.