شكرا لقرائتكم خبر عن «هل انتهى زمن المعجزات؟».. الشيخ خالد الجندى يجيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن معجزات الأنبياء والمرسلين انتهت بوفاة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هناك زمن الخوارق مستمر حتى يوم القيامة.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «الكرامات وخوارق الأمور هتفوا مستمرة، يعنى مثلا تلاقى واحد مفيش معاه فلوس، وعمال يستغيث بالله، وفجأة يفتح درج يلاقي فيه فلوس في البيت، وهو يكون متأكد ان مكنش في فلوس».
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