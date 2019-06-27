شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» يدين التفجيرين الارهابيين في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في تونس العاصمة واستهدفا دوريةً ومقرًا أمنيين، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا ما بين قتلى وجرحى.

ونقل السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، تعازي أبوالغيط لعائلات الضحايا وتونس، رئيساً وحكومةً وشعباً، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

كما أكد المتحدث الرسمي وقوف جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع الجمهورية التونسية في جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب وللحفاظ على أمن واستقرار البلاد.