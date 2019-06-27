شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل كهنة كنيسة العذراء بعزبة النخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، كهنة كنيسة السيدة العذراء بعزبة النخل وقدموا لقداسته تقريرًا عن الخدمة بالكنيسة ووعدهم بزيارتهم.

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