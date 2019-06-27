شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكرم اثنين من المسعفين لأمانتهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اثنين من رجال الإسعاف، عثرا على شيك بمبلغ مالي 100 ألف جنيه لحامله، ومبلغ نقدى حوالى 17 ألف جنيه، وكذلك دفتر إيصالات تحصيل يضم حوالى 400 ورقة، قيمة كل واحدة منها 10 آلاف جنيه، بالإضافة لعدد من الهواتف المحمولة، وذلك بحادث على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الصفا وقاما بتسليم المبلغ وجميع المتعلقات لمركز الشرطة.

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ومنح المحافظ المسعفين شهادة تقدير ومبلغ مالي تقديرًا لأمانتهما وتفانيهما في العمل.

أكد المحافظ أن ما يقوم به رجال الإسعاف يعد نموذجا يحتذى به في الأمانة والإخلاص في أداء واجبات ومهام العمل ورد الأمانات إلى أهلها، مُشيرًا إلى أن ذلك ليس بجديد على العاملين في هيئة الإسعاف، لافتا إلى أن المكافأة لا توازى القيمة الأخلاقية التي قدمها المسعفون والتي أصبحت مثالا وقدوة للجميع.

من جانبه، قال الدكتور شريف مدحت، مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، إن السائق محمود عبدالمنعم اسماعيل، والمسعف يحيى صلاح عبدالوهاب، عثرا على المبالغ المالية والمتعلقات الشخصية بحوزة مصاب في حادث سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الصفا، وقد سلما جميع المبالغ المالية والمتعلقات الشخصية لمركز الشرطة.