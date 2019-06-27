شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد شراكة مع إيطاليا لإنشاء منطقة اقتصادية في شرق بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّعت مصر مع حكومة مقاطعة كامبانيا الإيطالية عقد ضخ استثمارات في شرق بورسعيد وإنشاء منطقة اقتصادية إيطالية.

ووقع ديلوكا أنتوني، رئيس مقاطعة كامبانيا، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الكونفيدرالية الاقتصادية الإيطالية وسامكريت المطور الصناعي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد، وتتيح مذكرة التعاون المشترك للشركات الإيطالية ضخ استثمارات إيطالية في المنطقة الصناعية لقناة السويس بالقطاع الشمالي لشرق بورسعيد والتجهيز لإنشاء منطقة اقتصادية إيطالية في شرق بورسعيد.

وعقب توقيع العقد، قال أنتوني ماركيلو، الملحق الصناعي لمقاطعة كامبانيا، إن الحكومة الإيطالية متمثلة في مقاطعة كامبانيا تبارك هذه الشركة الاستراتيجية بين الكونفيدرالية الاقتصادية الإيطالية وشركة سامكريت المطور الصناعي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في شرق بورسعيد.

وأضاف لدينا اهتمام في الاستثمار بمصر ونأمل أن تبارك الحكومة المصرية هذه الشراكة وأن نعمل معا على زيادة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لهذا الكيان الجديد الذي بدأ في نابولي ويتوجه باستثماراته إلى دولة مصر الصديقة التي نرتبط معها بعلاقات تاريخية، ونأمل في الفترة المقبلة أن نتبادل الزيارات ولابد أن نزور جميعا مصر وأن نزور الإسكندرية أجمل مدن العالم، وأعتقد أن هناك مستقبلا باهرا.

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وقال جوزيه مورانو، رئيس الكونفيدرالية الاقتصادية، إنه حدث عظيم أن يتم توقيع شراكة استراتيجية بين الكونفيدرالية الحكومية الإيطالية ومصر بهدف الاستثمار في مصر، حيث إن هناك اهتمامًا كبيرًا لدى المستثمرين الإيطاليين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الموانئ، خاصة ميناء الإسكندرية ومشروعات الموانئ الجافة ووزارة النقل.

وأضاف نريد أن يكون لإيطاليا تواجد في المناطق الصناعية المصرية، ولذلك الشركات الإيطالية لابد أن تعمل في مصر. لدينا خبرات كثيرة وهناك مميزات كثيرة ستحصل عليها الدولة المصرية مثل توفير فرص العمل واستثمارات مباشرة وغير مباشرة، نحن نحاول أن نتوسع ونأخذ القرار سويًا يدًا بيد، لا نخاف أي شيء بطرق تسمح لنا بإنشاء مناطق صناعية قوية من خلال شريك متواجد مع الساحة المصرية وأن يتم تسويق المنتج الإيطالي في مصر.

وأشار إلى أن الكونفيدرالية اختارت ميناء الإسكندرية ليحتضن مؤتمر الاقتصاد الأزرق في ٢٠٢٠، كما سيقوم وفد رفيع المستوى من الكونفيدرالية ومقاطعة كامبانيا لزيارة مصر في شهر يوليو المقبل، ولقاء الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية، ونتطلع للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث كل الفرص الاستثمارية المشتركة في مصر.

وقال شريف نظمي، العضو المنتدب لسامكريت، إن اتفاقية الشركة الهدف منها هو إنشاء منطقة اقتصادية إيطالية في شرق بورسعيد بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنمية منطقة قناة السويس، والتسويق المستمر للفريق مهاب مميش، رئيس قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، لمشروعات المنطقة، وأضاف نحن نقوم بتطوير ١٦ مليون متر مربع في شرق بورسعيد وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لزيادة الاستثمارات في شرق بورسعيد.

وأشار إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الكونفيدرالية الاقتصادية تشمل إطارًا عامًا وتسمح لتجمع شركات الكونفيدرالية التي تبلغ ١٠ آلاف شركة في العمل والاستثمار بمصر في مختلف المجالات.