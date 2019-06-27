شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأرصاد يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دكتور محمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، بدءًا من غد الجمعة.

وأضاف «عبدالعال» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الحرارة غدًا الجمعة ستنخفض 3 درجات في الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وستواصل انخفاضها ثلاث درجات أخرى يوم السبت على جنوب الصعيد، حتى تصل لمعدلها الطبيعي يوم الأحد، بحيث تتراوح بين ٣٥- ٣٦ درجة مئوية.