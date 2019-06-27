شكرا لقرائتكم خبر عن حملة «أكتوبر هتتغير» تزرع شجرًا مثمرًا في المدرسة اليابانية بالمنطقة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدت حملة «أكتوبر هتتغير» شجرًا مثمرًا لطلاب المدرسة المصرية اليابانية، بالمنطقة الصناعية أكتوبر، ضمن مبادرة «أكتوبر هتتخضر» التي دشنتها الحملة برعاية جهاز مدينة 6 أكتوبر ومجلس أمناء المدينة.

وقام الطلاب بزراعة الشجر اليوم بمشاركة جهاز مدينة 6 أكتوبر وأولياء الأمور.

وقال المهندس محمد عمرو، المشرف على إدارة التشجير والتجميل بجهاز 6 أكتوبر، إن الجهاز يدعم جميع المبادرات التي من شأنها إحداث نقلة حضارية في المدينة لافتاً إلى أن أهم ما يميز الحملة المشاركة الواسعة من الأهالي وحرصهم على ظهور المدينة بشكل حضاري راقٍ.

وأشاد «عمرو» بوصول الحملة للمدرسة اليابانية بالمنطقة الصناعية، كأول نموذج في محافظة الجيزة يشارك فيه الطلاب في أعمال الزراعة، داعيًا أن تمتد إلى جميع المدارس.

من جانبها، أشادت هبه الجندي، وكيل المدرسة المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية، بالحملة وحرص أعضائها وجهاز المدينة على مشاركة الطلاب حيث تندرج ضمن الأهداف والأنشطة التي يقوم بها الطلاب داخل المدرسة لاكساب مهارات التعلم بالممارسة العملية.

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وأكد صابر سيد، أحد منسقي فريق «أكتوبر هتتغير» أن الحملة لا تهدف للربحية وتسعى للانتشار في كل أحياء المدينة بعد الإقبال الواسع الذي شهدته الفترة الماضية.

وتابع «سيد» أن الفريق مستعد لزراعة شجر مثمر في كل المدارس اليابانية، أحد المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالتعليم، في إطار دورها الإيجابي والمجتمعي.

وقال سيف السكري، المنسق العام للفريق، في تصريحات سابقة، إنه ستتم دعوة المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز 6 أكتوبر ورئيس مجلس الأمناء لحضور فاعليات توزيع الشجر.

وأكد أن فريق «أكتوبر هتتغير» يعمل على تحسين الخدمات في أكتوبر وخدمة المواطننين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار السكري إلى أن المبادرة بدأت أعمالها في الجيزة منذ 2014 وقامت بتوزيع مايقرب من 16500 شجرة في أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر.

وأضاف: «سيتم توزيع الشتيلات على حسب المنطقة وتضم ليمون وبرتقال ويوسفي وحوافة ورمان وتين وزيتون بعمر سنة ونصف إلى سنين بسعر 10 جنيهات للشتلة الواحدة».

وقال سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات سابقة إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزراعة مليون شجرة مثمرة تم تنفيذها في 9 محافظات حتى الآن.

وأوضح أنه جارٍ التنفيذ في باقي محافظات الجمهورية من خلال جدول زمني وبالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعنية.