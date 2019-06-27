شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي «جان إيف لودريان»، وذلك بمدينة أوساكا اليابانية، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أشادا خلال اللقاء بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وتناولا سُبل مواصلة تعزيزها في المجالات المختلفة، خاصةً السياسية والاقتصادية.

وذكر أن اللقاء تناول أيضًا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة، واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بأن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما إزاء كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.