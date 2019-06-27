شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: أولياء أمور طلاب أولى ثانوي «كعب داير» على المدارس لمعرفة النتيجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عدم ظهور نتيجة أولى ثانوي في معظم المدارس، فضلًا عن ذهاب عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم للمدارس للحصول عليها من دون جدوى، في ظل حالة الجو شديد الحرارة.

وأوضحت «عبير»، في تصريحات صحفية لها، اليوم الخميس، أن عددًا قليلًا من أولياء الأمور حصلوا على النتيجة من المدرسة، بينما لما يحصل أغلبهم على النتيجة وبعض المدارس ليس لديها علم ولم يأت لها تعليمات من الوزارة أو الإدارات التعليمية، بينما أفادت بعض المدارس الأخرى بأن النتيجة ستظهر الأحد أو الثلاثاء المقبلين، لافتة إلى أن النتيجة لم تظهر أيضا بالكارت الألوان على الرابط الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لمعرفة النتيجة لعدد كبير من الطلاب.

وأشارت «عبير» إلى أن وزير التربية والتعليم كان قد أعلن في مؤتمر صحفي منذ يومين أن النتيجة ستعلن، اليوم الخميس، ويستطيع الطلاب معرفة تفاصيلها وتقديراتهم بالألوان عبر رابط إلكتروني وبالمدارس أيضا، واصفة ذلك بالعشوائية والتخبط وإجهاد أولياء الأمور وأبنائهم والتسبب في معاناتهم.