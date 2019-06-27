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شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين تفجيري تونس: استهداف الآمنين وإزهاق الأرواح من الكبائر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدان الأزهر الشريف التفجيرين الانتحاريين، اللذين استهدفا عددًا من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
وأكد الأزهر أن استهداف الآمنين وإزهاق الأروح من الكبائر، كما أن كل الشرائع ترفضه وتلعن مرتكبيه، مطالبًا بضرورة تنسيق الجهود المخلصة للقضاء على هذا الإرهاب وتجفيف منابعه.
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء للشعب التونسي ولذوي الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن ينعم على العالم بالأمن والسلام.
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