شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق القاهرة بالمجان وتخفيض رحلات الأتوبيس النهري احتفالًا بذكرى 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الخميس، فتح جميع حدائق القاهرة العامة والمتخصصة والمتميزة مجانًا، الأحد المقبل، بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو. كما قرر أيضا تخفيض رحلات الأتوبيس النهري بنسبة 50% لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين بالقاهرة والزائرين من المحافظات الأخرى للمشاركة باحتفالات 30 يونيو.

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