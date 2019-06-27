شكرا لقرائتكم خبر عن شباب يطلقون هاشتاج يُطالب بتنظيف المنصورة.. والمحافظ يستجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عدد من شباب مدينة المنصورة هاشتاج «#المنصورة_لازم_تنضف»، للمطالبة بتنظيف المدينة وإزالة التعديات بالشوارع ورفع تراكمات القمامة المنتشرة بمعظم الشوارع وتقاعس الأحياء عن حل أزمة القمامة.

استجاب الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، لمطالب الشباب، ونظّم حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتنظيف الشوارع بالمدينة.

وقال تامر المهدى، مؤسس الحملة: «نعانى في مدينة المنصورة من تراكم القمامة في الشوارع الرئيسية والمناطق الراقية والشعبية، وبعد ما كانت المنصورة عروس الدلتا، تحولت إلى مستنقع للقمامة والإشغالات، حتى المقاهى تحتل الشوارع عينى عينك أمام الأحياء والمسؤولين، فقررنا نعمل الهاشتاج ده ونطالب المحافظ بالنزول للشارع وحل الأزمة».

Advertisements

وأضاف: «ليس لنا أي غرض سوى تنظيف مدينتنا وأن يعيش أبناؤنا في وسط صحى».

ومن جانبه، قال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن المحافظة بصدد تطبيق منظومة متكاملة للنظافة والجمع من المنبع للقضاء على تراكمات القمامة والنباشين، إذ قال: «لا أرفض أي نقد، بالعكس أتفاعل مع أي شكوى تأتى، وأتابع حلها على أرض الواقع وتم تنظيم حملات كبرى بنطاق المحافظة للقضاء على القمامة، لكن للأسف جزء من المشكلة سلوك مواطنين، إذ يلقون القمامة بالشارع بينما يوجد الصندوق على بعد خطوات».

وأشار إلى تكليف المهندس سعد الفرماوى، السكرتير العام المساعد، رئيس فريق العمل الميدانى، بالنزول للشارع وإعادة الانضباط والنظافة لجميع الشوارع، وقال: «ستتم محاسبة المقصرين من رؤساء الأحياء والمدن ولن يبقى في مكانه من لا يؤدى واجبه على أكمل وجه».

وعلى الصعيد نفسه، شن المهندس سعد الفرماوى، السكرتير العام المساعد، بالتنسيق مع إدراة المرافق حملة مكبرة، الأربعاء، في دائرة قسم أول المنصورة، بمناطق العباسي وسوق السمك وميدان الطميهى والشيخ حسانين والسكة الجديدة لإزالة القمامة والإشغالات.

وتمكنت الحملة من ضبط 251 محضر إشغال و38 محضر بيئة و19 محضر عدم حمل شهادة صحية و31 محضر بائع متجول و25 منشأة دون ترخيص و69 إشغال طريق و8560 مضبوطات تم إيداعها مخازن حى غرب و40 محضر كلب ضال.