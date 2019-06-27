الداخلية تُقيم ندوة بعنوان "الأمراض غير السارية والوقاية منها" بمركز بحوث الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، عقدت أكاديمية الشرطة ندوة تثقيفية بعنوان "الأمراض غير السارية والوقاية منها"، بمشاركة عدد من أبرز الأطباء الاستشاريين ونخبة من الأطباء والأخصائيين العاملين بمستشفيات قطاع الخدمات الطبية.

وتضمنت الندوة التي انعقدت بمقر مركز بحوث الشرطة محاضرات موجهة للعاملين في مختلف التخصصات الإدارية والتنفيذية لتوعيتهم بمخاطر الأمراض غير السارية على رأسها أمراض الضغط والسكر التي لا يشعر بها المريض إلا في مرحلة متأخرة.

وتناولت الندوة أهمية التعاون بين أكاديمية الشرطة وقطاع الخدمات الطبية من أجل نشر ثقافة الوقاية من الأمراض لما لذلك من أثر مباشر على الارتقاء بمعدلات الأداء وتمكن العنصر البشري من القيام بالأعباء المنوطة به، والدور الذي تضطلع به مستشفيات الشرطة في تقديم الرعاية الطبية لكافة العاملين بالوزارة وارتباط ذلك بارتفاع معدلات الآداء بكافة قطاعات الوزارة، والتطور الذي شهدته مستشفيات القطاع وتوجيهات وزير الداخلية الدائمة بتقديم كافة أوجه الرعاية لأبناء جهاز الشرطة واتاحة إمكانات قطاع الخدمات الطبية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.